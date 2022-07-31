В Кривом Роге произошел несчастный случай на воде. На глазах у десятков человек под воду ушел мальчик. Ребенка вытащили из воды и пытались спасти очевидцы.

Об этом рассказал один из спасателей ребенка Владимир Будко.

По словам мужчины, трагическое событие произошло в Кривом Роге на пляже у микрорайона Даманский.

"Плававший довольно далеко мужчина увидел и вытащил на берег мальчика 8-10 лет без признаков жизни. Сбежались люди и никто не знал, как действовать. Мы смогли удалить воду с дыхательных путей, и видимо из желудка. Затем подключился еще один мужчина. , на которого все орали, а он уверенно и спокойно говорил, что нам делать. У парня уже начинали синеть конечности.. Затем парень начал хрипеть и самостоятельно дышать. Но в сознание не приходил", - рассказывает Владимир.

Далее, по его словам, на место приехали медики. Ребенка перенесли в авто и госпитализировали в 8-ю горбольницу.

Оказалось, что мальчик был на пляже один без родителей. Также Владимир добавил, что большинство присутствующих, в том числе и он сам, были не готовы к оказанию первой медицинской помощи при утоплении.

"Удивила реакция людей - оказывается лучше пахать, не выбрасывая сигарету изо рта, когда другие пытаются спасти ребенка. Можно в истерике бросаться на врачей, а потом и под колеса "скорой" не давая ему отвезти парня в реанимацию и сыпать проклятия на них. Люди , как так?!", - написал криворожец.

В комментариях Владимир Будко позже сообщил, что, к сожалению, мальчик скончался в больнице.

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