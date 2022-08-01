В ночь на понедельник, 1 августа, враг снова обстрелял два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Свыше 60 приходов из «Градов» по ​​Марганцу и Красногригорьевской общине. Российская армия умышленно целилась по жилым кварталам - по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА.

В Марганце повреждены 8 частных домов.

"В одном из них мирно спали шестеро детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы. Обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть, из-за чего город частично остался без света", — добавил Резниченко.

Также сообщается, что в Красногригорьевской общине повреждено три десятка частных домов и авто местных жителей. Задело и линию электропередач. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

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