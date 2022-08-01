В понедельник, 1 августа, в Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области

В результате столкновения пострадали 14 пассажиров микроавтобуса, которые доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 6 часов утра на территории Металлургического района г. Кривой Рог.

Предварительно установлено, что на перекрестке пр. Металлургов и Никопольском шоссе 32-летний водитель грузового автомобиля "DAF" допустил столкновение с маршрутным такси "Mercedes Sprinter" под управлением 72-летнего мужчины.

В результате ДТП телесные повреждения получили 14 граждан, они доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции. Выясняются причины аварии, проводится допрос потерпевших и свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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