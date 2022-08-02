Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Из оккупированного поселка Староселье Херсонской области была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Довгово из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус.

"Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", — сказано в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь на 2 августа в области прошла с тревогой и обстрелами. Российская армия держала под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский.



По Синельниковскому враг ударил с РСЗО. В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. Предварительно, люди не пострадали.



В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Людей не задело. В селе Кошовое перебита линия электропередач. Село без света. Работают электрики.

Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

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