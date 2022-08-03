Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, агент ФСБ также скрыто собирал разведданные по функционированию объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны.
Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.
«Собранные сведения злоумышленник передавал представителю спецслужб России через закрытые каналы связи. В своих «докладах» он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации», - рассказали в СБУ.
По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, получив «предложение» о сотрудничестве через мессенджер.
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Ему доложено о подозрении в государственной измене.
В комментариях украинцы обсуждают, сколько таких негодяев, сотрудничая с врагом, еще принесут горя украинской земле.
«Не понимаю, почему подобную мразоту сразу не пристреливают?», «Сколько еще среди нас таких уродов? Бесконечные сволочи», «Таких еще и под залог выпускают», – комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог.
Также сообщалось, что враг умышленно ударил по жилым кварталам Днепропетровской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, которые работают на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ.