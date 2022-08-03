СБУ задержала российского агента, собиравшего данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, агент ФСБ также скрыто собирал разведданные по функционированию объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.

«Собранные сведения злоумышленник передавал представителю спецслужб России через закрытые каналы связи. В своих «докладах» он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации», - рассказали в СБУ.

По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, получив «предложение» о сотрудничестве через мессенджер.

Ему доложено о подозрении в государственной измене.

В комментариях украинцы обсуждают, сколько таких негодяев, сотрудничая с врагом, еще принесут горя украинской земле.

«Не понимаю, почему подобную мразоту сразу не пристреливают?», «Сколько еще среди нас таких уродов? Бесконечные сволочи», «Таких еще и под залог выпускают», – комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог.

Также сообщалось, что враг умышленно ударил по жилым кварталам Днепропетровской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, которые работают на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ.