Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Понад 60 приходів з «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", — повідомив очільник ОВА.
У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків.
"В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені. Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу, через що місто частково залишилося без світла", — додав Резніченко.
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Також повідомляється, що в Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.
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Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.
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