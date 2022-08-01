У ніч на понеділок, 1 серпня, ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Понад 60 приходів з «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", — повідомив очільник ОВА.

У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків.

"В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені. Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу, через що місто частково залишилося без світла", — додав Резніченко.

Також повідомляється, що в Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.

Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.

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