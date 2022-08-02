Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

З окупованого селища Старосілля Херсонської області була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус.

"Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Всі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога", — сказано в повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ніч на 2 серпня в області минула з тривогою та обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький.



По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.



У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики.

Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.

Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.

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