33-летняя Джемиля Швед переехала в Днепр из Славянска вместе со своим 10-летним сыном Павлом. Семья уже дважды вынуждена убегать от войны.

До 2014 жили в Донецке. Ради ребенка решили тогда искать мирную жизнь. Рассказывает женщина в материале Суспільного.

"Мы из Донецка уезжали, потому что все, что происходило, сказывалось на ребенке. Он просыпался ночью, плакал. Ему тогда было три с половиной года, сложно что-то объяснить. Решили, что надо искать где-то мирную жизнь", — рассказывает женщина.

Семья переехала в Славянск, устроились на работу. Жизнь постепенно стабилизировалась. Но снова пришлось уехать.

"Сын не хотел ехать без папы. Привыкли, что мы все время втроем. Муж сейчас работает в Славянске. Я тоже пока дистанционно. Не знаю, как дальше будет, потому что предприятие сейчас в простое. Рф уже второй раз лишает нас дома", – говорит Джемиля.

Не совсем понятно, по ее словам, что делать с учёбой сына. В Славянске имели хорошего классного руководителя, не хотели бы менять. Но, говорит женщина, сложно предположить, что будет дальше.

"Раньше я очень мечтала о том, что когда-нибудь вернемся в Донецк. Впоследствии мечта стихала. Сейчас у нас была неплохая жизнь в Славянске. Все стабилизировалось, о Донецке уже перестали думать", - говорит Джемиля.

Впрочем, семья все же надеется вернуться на Донбасс, потому что не хотят еще раз начинать жизнь с нуля.

Напомним, оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог.

Также сообщалось, что враг умышленно ударил по жилым кварталам Днепропетровской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, которые работают на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ.