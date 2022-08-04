В ночь на 4 августа под вражеский удар попали два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из «Градов».

"Один дом уничтожен, почти 50 - повреждены, задело и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошли возгорания. Пламя спасатели укротили. Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей", – рассказал Резниченко.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света осталось более 3 000 никопольчан. На месте работают аварийные бригады электриков. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Криворожском районе враг накрыл «Ураганами» Карповскую и Широковскую общины. В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь, она лечится дома.

Нагадаємо, окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Також повідомлялось, що ворог умисно вдарив по житлових кварталах Дніпропетровщини.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.