Ночь на воскресенье, 7 августа, на Днепропетровщине прошла с одной тревогой и четырьмя обстрелами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Горячо снова было в двух районах – Никопольском и Криворожском.

В Никопольский район российская армия направила 60 снарядов из «Градов».

"В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице. В городе повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом зацепило газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан без света. На месте работают электрики", — сообщил Резниченко.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из «Ураганов» и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. Обошлось без пострадавших.

Нагадаємо, выяснилось, где прячутся россияне, которые равняют с землей Никополь.

Також повідомлялось, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.