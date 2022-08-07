Спецслужбы рф разработали программу с квест-задачами по фотографированию объектов и участков, интересующих оккупантов.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Жителей Днепропетровщины предупредили, что для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины.

Фотоснимки с данными геолокации посылаются разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

"Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей, в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы", - призвал глава РГА.

В случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан – к ним будут применены санкции, предусмотренные уголовным кодексом Украины.

Евтушенко также напомнил, что информацию о подозрительных лицах можно направлять в личные сообщения на его странице в «Фейсбук». За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 у.е.

Напомним, выяснилось, где прячутся россияне, которые равняют с землей Никополь.

Также сообщалось, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, работающих на рф.