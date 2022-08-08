В ночь на понедельник, 8 августа, российские оккупанты били по Днепропетровщине ракетами и «Градами».

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российская армия била по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

"Никопольский атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах. По Марганецкой общине стреляли из «Градов». 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", — рассказал Резниченко.

По Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе повреждены 9 жилых домов. Предварительно, люди не пострадали.

Отметим, что ракеты Х-59М использовались россией в ходе боевых действий в Чечне для уничтожения укрытий и складов противника в горах. Но климат Северного Кавказа наложил серьезные ограничения на применение высокоточного оружия — плохие метеоусловия, туман и слабая видимость приводили к срыву наведения. Поэтому от применения ракет Х-59 в Чечне отказались после четырех пусков, а теперь их отстреливают по Украине.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину. Люди не пострадали.

Напомним, выяснилось, где прячутся россияне, которые равняют с землей Никополь.

Также сообщалось, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, работающих на рф.