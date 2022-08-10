Прошлая ночь стала трагической для Днепропетровской области – оккупанты ударили по жилым домам, убив много людей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате ударов в Никопольском районе погибли 11 человек, еще 13 получили ранения.

«Враг дважды обстрелял район из «Градов». Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировское общество. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них тяжелые», - сообщил Резниченко.

По его словам, в городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Выведена из строя линия электропередач – несколько тысяч марганчан без света.

«В Высшетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», - сообщил Резниченко, добавив, что мужчина лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газопровода - до тысячи людей без газа.

Напомним, жители Днепропетровщины сбежали за границу и придумали, как заработать на войне.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине предупредили о новом "трюке" оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах трагедии в Днепре.