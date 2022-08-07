Спецслужби рф розробили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок, які цікавлять окупантів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Мешканців Дніпропетровщини попередили, що для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України.

Фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується ворогом для нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури на території України.

"Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", — закликав очільник РГА.

У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян - до них будуть застосовані санкції передбачені кримінальним кодексом України.

Євтушенко також нагадав, що інформацію про підозрілих осіб можна направляти в приватні повідомлення на його сторінці в «Фейсбук». За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 у.о.

Нагадаємо, з'ясувалося, де ховаються росіяни, які рівняють із землею Нікополь.

Також повідомлялось, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.