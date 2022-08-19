Вечером 18 августа в Днепре на Набережной Победы троллейбус №12, за рулем которого был нетрезвый водитель без прав, влетел в легковушку.

В департаменте транспорта и инфраструктуры отреагировали на инцидент, сообщает «Днепр Оперативный» .

В результате проверки правоохранители выяснили, что перед рейсом водитель прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого все показатели были в норме, а следов употребления алкоголя не было обнаружено.

Как пояснил сам водитель, за несколько часов до ДТП жена сообщила ему трагическую новость о гибели родственника и ранении племянницы в результате боевых действий. Он не смог справиться с эмоциями и вместо того, чтобы взять отгул, выпил спиртного и продолжил движение по маршруту. Также выяснилось, что водитель управлял троллейбусом с просроченным временным водительским удостоверением.

Сразу после выяснения обстоятельств водитель был уволен с должности. Также были привлечены к дисциплинарной ответственности начальник депо, заместитель начальника депо по перевозкам, начальник отдела эксплуатации, ведущий инженер по безопасности движения, ревизор по безопасности движения, выпускной диспетчер.

"С целью недопущения подобных случаев в будущем уже проводится полная проверка документов всех водителей, усилен контроль за водителями на линии, за диспетчерами, работниками службы безопасности движения и медицинскими работниками", - прокомментировали в департаменте.

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