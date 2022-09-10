В одной из тестовых заданий в школе по английскому языку в Днепре говорилось, что родной язык украинцев – русский.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Когда родители заметили это преподавателям, те ответили – методика авторская, написанная много лет назад на русском и переделать ее они не могут

Наталья Паришкура не сдерживает эмоций, когда листает учебник, изданный ее сыну в одной из самых известных языковых школ Днепра. И хотя признается, что противно, читает текст, который педагоги дают учащимся для перевода.

«"Я русский, я из россии, я в зеленом", далее – "они украинцы, да их родной язык русский!". Вот уже была та граница, которую я уже не выдержала. Извините, но для моей семьи не приемлемо, чтобы мой ребенок читал, артикулировал «я русский, я из россии», когда россияне убивают наших детей», - говорит женщина.

Этот текст предлагают перевести во время собеседования тем, кто хочет поступить в школу. Утверждение о родном языке украинцев, говорит женщина, возмутило не только его. Еще и преподавание, как выяснилось, здесь исключительно на русском. «Мне пишет зауч этой школы и говорит, что думаю, что для вашего ребенка это будет проблема, к сожалению, мы вам не подойдем», – вспоминает Наталья.

После скандала в школе пообещали заменить русскоязычные учебники на украинские. Планируют сделать это до конца года, хотя из-за своей языковой позиции несколько учеников уже потеряли - родители забрали детей из школы.

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