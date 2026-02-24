Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі сприяє стабілізації побуту людей.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі розпочала роботу в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб і місцевих мешканців, які через війну втратили стабільні доходи та опинилися у складних життєвих обставинах.

Особлива увага приділяється сім’ям із найгострішими потребами. Першочергово допомогу отримують ті, хто раніше не звертався по підтримку або подав заявки до серпня 2025 року. Це дозволяє охопити більше отримувачів та уникнути дублювання ресурсів.

Видача відбувається щодня, але кількість родин обмежена — до 150 на день. Такий підхід упорядковує процес, скорочує черги та забезпечує дотримання безпекових вимог. Пакунки надають лише особисто після попередньої реєстрації.

Набори містять базові продукти тривалого зберігання, розраховані на певний період. Запаси регулярно поповнюють, а волонтери радять дотримуватися графіка видачі.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі вже передано понад двісті наборів приблизно такій самій кількості сімей, а роботу планують продовжувати.

Такожд варто зауважити, що за словами фахівців, гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі сприяє стабілізації побуту людей, які були змушені залишити власні домівки, та зменшенню соціальної напруги у громаді.

Додатково організатори закликають слідкувати за оновленнями у Telegram-каналі центру, щоб отримати актуальну інформацію про дати та умови отримання наборів.

