Місцеві громади попереджають, що роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки вимкнень світла 26 лютого.

Українцям розповіли про додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області, що вводяться на 26 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають, що планові роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки вимкнень 26 лютого, щоб жителі могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

У межах Вакулівської сільської територіальної громади триватимуть профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 18 години у таких населених пунктах: село Новоподільське, село Вакулове, село Нововасилівка, село Жовте.

Планові роботи будуть у Криворізькому районі, проте вони діятимуть не у всьому регіоні. Зазначимо, що додаткові графіки відключення світла триватимуть у селі Вільне. Знеструмлення діятимуть з 8 до 17 години в будинках за адресами:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

Волоське вулиці:

Матросова — 1, 2, 3, 5, 5/А, 5/Б, 5/В, 5/Г, 7, 8, 9, 11–21, 23–25, 27/А, 27/Б, 28, 29, 30, 30/А, 31–33, 35, 37, 39, 41, 42/А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55/Б, 57, 59, 61, 63/А

Сурська — 3, 9/з.д.0061

с-т Чайка — 209, 217, 233

Дніпрове вулиці:

Берегова — 11, 17, 19, 23

Центральна — 1, 1/А, 2, 2/А, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/А, 23, 25, 27–32, 33, 34, 36–38, 40–42, 45, 46, 48, 52–57, 58, 59, 60, 60/з/д0060, 62, 63, 65, 67–69, 71, 73, 74, 78, 82, 82/А, 83, 83/А, 86А, 87, 88, 89/А, 90, 92, 94–99, 100, 101, 101/А, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 111/А, 111-Б, 112, 114, 118, 118/А, 120/А, ЗД/0035, ЗД/0129

с-т Дніпрове — 106, 160

с-т Садовое Товариство — 82, 104

с-т Сонячний-1 — 3, 35, 36

Ракшівка вулиці:

Вишнева — 1–43/А, 44–70А, 71, 73–79, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 91/А, 93, б/н; ЗД 0062

Молодіжна — 1–5, 7–10, 12, 14

с-т Вікторія — 720

с-т Чайка — 239, 262

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

