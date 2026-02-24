Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організували для тих, хто був змушений втікати від війни та залишити свій будинок.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надають у Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування, який після початку війни розширив формат своєї роботи, повідомляє Politeka.

Про облаштування безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі проінформували на офіційному сайті Департаменту соціальної політики.

У звичайний період центр опікується людьми з незахищених верств населення, зокрема людьми похилого віку та особами з інвалідністю.

Тут надають догляд вдома, денний догляд, соціальну адаптацію, натуральну допомогу та представництво інтересів.

Після запровадження воєнного стану роботу не зупиняли, соціальні працівники продовжили відвідувати підопічних і водночас виявляти самотніх людей, які через війну залишилися без підтримки.

Згодом до департаменту соціальної політики звернулися колеги з Донецької області з проханням допомогти у розміщенні переселенців.

У відповідь центр підлаштував свою діяльність і підготував приміщення до прийому людей. Відділення територіального центру Індустріального району стало прихистком для тих, хто був змушений виїхати з небезпечних територій.

У найкоротші терміни приміщення пристосували для проживання. Наразі тут облаштовано кімнату відпочинку, їдальню, кухню та душову кімнату.

Завдяки підтримці волонтерів і благодійних фондів переселенців забезпечують гарячими обідами та питною водою. Тим, хто цього потребує, надають дієтичне харчування.

Так центр соціального обслуговування перетворився на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі. Проте, інші його функції по підтримці вразливих груп населення залишилися актуальними.

