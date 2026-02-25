Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються оплати за розподіл природного газу, тоді як ціна самого палива для побутових споживачів залишилася без змін.

Фахівці пояснюють, що новий рядок у платіжках відображає лише доставку ресурсу газорозподільними мережами, а не вартість газу. Перший етап введення змін стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня.

У середньому по Україні тариф на розподіл підвищився на 76%, тоді як у Дніпропетровській області зростання склало майже 190%. Нова ставка становить 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у різних регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 гривні залежно від місцевих умов.

Ціна самого газу для населення залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр і не планується до зміни протягом щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні фактори пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: зростання витрат на обслуговування мереж, ремонт обладнання та забезпечення безперебійного постачання.

Фахівці радять споживачам регулярно перевіряти нарахування та своєчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути непорозумінь, гарантує стабільну подачу енергоносія та підтримує ефективну роботу інфраструктури.

Додатково експерти рекомендують економно використовувати ресурс: стежити за споживанням, перевіряти герметичність приладів та при можливості оптимізувати обігрів, щоб зменшити витрати й зберегти стабільність сімейного бюджету.

