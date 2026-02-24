Для українців заздалегідь підготували детальні графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 25 лютого.

24 лютого у Дніпропетровській області діятимуть планові відключення світла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Для українців заздалегідь оприлюднили детальні графіки відключень світла, аби можна було спланувати свій день та підготуватися до можливих тимчасових перерв в електропостачанні.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах міста Павлоград. З 8 до 19 години знеструмлення охоплять наступні вулиці:

Верстатобудівників — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 3/В, 4, 5, 5/В, 6, 6/А, 7, 7/А, 8, 8/В, 8 п.3, 8 п.7, /18.42 КЭТБ, 9, 9/А, 10, 11, 11/Б, 12, 12/А, 13, 13/А, 14, 14/А, 14/Офіс, 141, 15, 20, 20/в, 20Г, 32;

Олександрівська — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/А, 10, 10/ПІДСИЛЮВАЧ, 14, 16, 18, 20, 22, Б/Н;

Центральна — 70;

Волонтерів — 1, 1/А, 1/ПІДСИЛЮВАЧ, 2, 2/ПІДСИЛЮВАЧ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/ПІДСИЛЮВАЧ, 12, 13, 14, 52, Б/Н;

Новоселівська — 1;

Шкільна — 1, 2, 3, 3/А, б/н;

Калинова — 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 4, 4/ЛІФТ, 5, 6, 6/А, 8, 10, 12, 12/А, 12/В, 12А/ПРИМ.1А, 18, Б/Н;

Промислова — 1/А, 1/Б, 2, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 32, 3232, 34, 36, 36/1, 4, 6, 7, 8, б/н;

Дніпровська — 416, 418, 418/03 Ліфт ву, 418/А, 420, 422, 422/А, 424, 424/А, Б/Н.

В місті Жовті Води світла не буде з 8 до 17 години. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Авангардна: 1-15 (непарні), 16-25, 25А, 25Б, 28, 30, 34, 36;

Будівельників: 38, 47, 49, 51;

Гімназійна: 2А;

Національної гвардії України: 1, 1Г, 2-5, 7-23, 25;

Олімпійська: 1;

Рудна: 9;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16-22 (парні);

Яворницького: 6;

пров. Межевий: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

пров. Удільний: 1-17, 19-24.

Також планові роботи будуть у Криворізькому районі, проте вони діятимуть не у всьому регіоні. Зазначимо, що додаткові графіки відключення світла триватимуть у селі Вільне. Знеструмлення діятимуть з 8 до 17 години в будинках за адресами:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

