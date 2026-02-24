У Дніпрі запроваджують новий графік руху поїздів, щоб зробити сполучення з іншим облцентром більш стабільним і передбачуваним.

Новий графік руху поїздів у Дніпрі передбачає щоденне курсування №54/53 до Одеси, повідомляє Politeka.

Раніше цей пасажирський склад курсував не щодня, через що пасажирам було складно планувати поїздки між південними та центральними регіонами країни.

Тепер же щоденні рейси дозволяють забезпечити більш надійне та регулярне транспортне сполучення, особливо в умовах перебоїв з електропостачанням та нестабільних погодних умов.

За новим графіком руху поїздів, даний склад вирушає з Одеси щодня з 22 лютого, а з Дніпра – щодня з 23 лютого. Завдяки такому формату пасажири можуть планувати поїздки без прив’язки до конкретних днів тижня.

Водночас, новий графік руху поїздів у Дніпрі спрощує планування подорожей для мешканців проміжних населених пунктів, адже експрес проходить через Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.

Маршрут охоплює ключові транспортні вузли центральної України, що робить поїздку зручною як для міжміських перевезень, так і для коротших переїздів у межах області.

Квитки на щоденні рейси вже доступні для придбання у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті перевізника та у касах залізничних вокзалів.

Мінімальна вартість квитка на даний пасажирський склад стартує від 199 гривень. Раніше "Укрзалізниця" попереджала, що ціна проїзду може змінюватися в залежності від дня тижня, типу вагона чи місця.

До слова, національний перевізник ввів й інші оновлення, що вплинули на пасажирів по всій країні. Так, "Укрзалізниця" запустила механізм, за яким держава компенсуватиме залізниці різницю між реальною вартістю квитків і фактичною собівартістю перевезень.

Це дозволить не піднімати ціни для любителів подорожувати залізницею.

