Розмір субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області визначають індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням сукупного доходу.

Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області надаються при дотриманні важливих умов та відповідності до критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Житлова субсидія на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік на підставі особистого звернення громадян. Розмір допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням сукупного доходу за попередній календарний рік. При цьому мінімальна соціальна норма твердого палива становить 2 тонни на рік.

У ПФУ зазначають, що така субсидія може надаватися одночасно з житловою субсидією на оплату комунальних послуг — електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття.

Претендувати на допомогу можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають на території держави.

Основні умови призначення cубсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області — відсутність централізованого опалення та неможливість обігріву житла газом або електроенергією.

Оформити житлову субсидію можна двома способами — особисто або онлайн.

У першому випадку заявники можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, органів місцевого самоврядування чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також передбачена можливість дистанційного подання документів через портал електронних послуг ПФУ, офіційний сайт Міністерства соціальної політики або державний портал «Дія».

Для призначення субсидії потрібно підготувати пакет документів: заяву та декларацію встановленого зразка, договір оренди житла (якщо він укладений), копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги (за наявності), а також довідку про доходи — у разі, якщо відповідна інформація відсутня у державних реєстрах.

