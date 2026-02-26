У місті продовжують видавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про набори безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Як проінформували на сайті Департаменту соцполітики, саме ті переселенці, які проживають у МТКП, можуть розраховувати на регулярну підтримку від міста за умови відповідності встановленим критеріям.

Право на отримання допомоги мають люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину з обмеженою дієздатністю.

Окремо визначено категорію дітей віком від 3 до 18 років. Також підтримку можуть отримати переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та користуються послугами Дніпровського міського центру соціальних служб.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі спрямовані насамперед на найбільш вразливі категорії громадян.

Передбачено і окремий механізм для тих, хто нещодавно перемістився до міста. Особи, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення для отримання довідки, проживають у МТКП, але не належать до визначених категорій, можуть отримати продовольчий набір одноразово.

Водночас для всіх отримувачів обов’язковою умовою є реєстрація в облцентрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання.

До складу набору входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

