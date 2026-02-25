Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало відчутним для мешканців регіону, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у лютому 2026 року відобразилося на щоденному бюджеті родин, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Дніпропетровській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, хліб житній Столичний вагою 950 грамів у Metro продається по 46,50 грн, тоді як у січні середня ціна була 44,95 грн. Індекс споживчих цін на цей хліб склав 101,73%, що означає зростання на 1,73% порівняно з попереднім місяцем.

Не менше зросли цінники на крупи. Пшоно у лютому коштує в середньому 37,00 грн за кілограм. У Megamarket його продають по 32,20 грн, у Metro – 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн.

Для порівняння, у січні 2026 року середня ціна була 32,96 грн. Показник індексу споживчих цін на пшоно склав 108,39%, що відображає зростання на 8,39% за місяць.

Таке подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зумовлене одночасно зменшенням виробництва через проблеми з логістикою та високими витратами на енергоресурси.

Молочні товари також пішли вгору. Сметана Простонаше 20% вагою 340 грамів тепер коштує в середньому 67,70 грн. У Megamarket її продають по 70,30 грн, у Metro – 62,50 грн, у Novus – 70,30 грн. У січні середня ціна складала 60,67 грн.

Індекс споживчих цін на сметану у лютому склав 103,05%, що відображає зростання на 3,05% порівняно з попереднім місяцем.

Аналітики пояснюють, що підняття цінників має комплексні причини. Війна та бойові дії вплинули на виробництво сировини, зокрема зерна та молока. Логістичні витрати зросли через дорожчі перевезення та ризики доставки.

Економічні фактори також суттєво впливають на ринок. Інфляція, зміни курсу долара та високі витрати на зарплати працівників і корми для худоби підштовхують ціни вгору.

