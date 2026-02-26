Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області вплине на пасажирів, які подорожують між регіонами, тому розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області стосується маршрутів №85/86 та №127/128 зі сполученням Запоріжжя – Львів, повідомляє Politeka.

Про введення нового графіка руху поїздів у Дніпропетровській області з 27 лютого проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця".

Замість щоденного курсування пасажирські склади будуть виходити на маршрут через день. №127/128 прямує через Кривий Ріг та Кропивницький, а №85/86 рухається через Дніпро, Білу Церкву та Вінницю.

Такі зміни зумовлені оптимізацією маршрутів та необхідністю забезпечити безпечні й комфортні перевезення для пасажирів.

Крім того, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області враховує погодні умови та перебої з електропостачанням, тому пасажирів закликають перевіряти актуальний розклад перед бронюванням квитків.

Їх, до слова, традиційно можна купити через мобільний застосунок або офіційний сайт "Укрзалізниці". Окрім цього, зміни торкнулися й №54/53 зі сполученням Одеса – Дніпро.

Він з 22 лютого відправляється щоденно з Одеси о 21:00 та прибуває до Дніпра о 07:45, а у зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 21:00, прибуття до Одеси о 07:35.

На маршруті №54/53 передбачено зупинки у Вознесенську, Помічній, Кропивницькому, Знам’янці, Олександрії та Кам’янському, що забезпечує щоденне сполучення для мешканців і гостей регіонів.

Квитки вже доступні від 199 гривень у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у касах вокзалів, що полегшує планування поїздок у нових умовах.

