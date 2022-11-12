Мэр Днепра Борис Филатов предложил решить вопрос установки новогодней елки вместе с жителями.

Об этом городской голова пишет на своей странице в соцсети.

"Хочу посоветоваться с вами по поводу новогодних празднований в нашем Городе. Год назад в это время мы уже понемногу начинали бы разные подготовки. Но около девяти месяцев наша страна живет в страшной реальности российского террора", - написал Филатов.

Он признал, что нынешние зимние праздники пройдут скромнее прошлых. Тем не менее, мэр добавил, что все испытания войны должны переносить взрослые, а для детей необходимо создать атмосферу праздника и новогоднее настроение.

Городской голова напомнил, что решение этого вопроса усложняется из-за перебоев с электричеством. По его словам, споры об уровне допустимого во время военного положения продолжаются до сих пор.

Филатов предложил компромиссный план: городскую елку установят, но иллюминацию на ней предложил включать только в праздничные дни. Как место для размещения елки мэр назвал привокзальную площадь, что позволит людям быстро перейти в укрытие при возникновении опасности.

Напомним, умер пес Крым, попавший под ракетный удар в Днепре, горожане просят создать мурал.