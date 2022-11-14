В поселке Слобожанское под Днепром неизвестный стреляет по детям и животным на детской площадке из травматического оружия.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 12 и 13 ноября, на улице Восьмого марта, рассказала мама одного из пострадавших мальчиков Анна.

Известно по меньшей мере о трех пострадавших детях, раненом коте и собаке.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 12 и 13 ноября, на улице Восьмого марта, рассказала мама одного из пострадавших мальчиков Анна.

По словам женщины, в ее сына попали три пули: два в курточку, третье - в ногу. Вместе с мальчиком на площадке гуляли двое детей, они тоже пострадали. Одному ребенку пуля попала в щеку.

"Это же какая скотина стреляет по детям и по животным? Предположение есть, что это кто-то из 13-го или 11-го дома. Полиция приезжала уже два раза", - написала мама мальчика.

В комментариях к публикации женщины еще несколько местных жителей рассказали о таких же случаях и показали фото ранений у детей и животных. Личность стрелка устанавливают правоохранители.

Напомним, умер пес Крым, попавший под ракетный удар в Днепре, горожане просят создать мурал.

Кроме того, в Днепре готовятся установить новогоднюю елку: горожанам предложили "компромиссный вариант".