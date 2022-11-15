Шестерых детей, заброшенных и голодных, обнаружили патрульные в одной из квартир в Индустриальном районе Днепра.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области, на спецлинию 102 поступило сообщение, что на улице в одном нижнем белье находится ребенок.

Прибыв на место, патрульные обнаружили 10-летнего мальчика, которому небезразличные люди уже дали теплую одежду.

«К патрульным вышел мужчина, назвавшийся отчимом ребенка. Мальчик рассказал полицейским, что он выбежал из дома, потому что отчим душил его. Когда на место прибыла мать ребенка, то она заявила, что в таких действиях своего сожителя она не видит ничего плохого, мол, это так называемый процесс воспитания», - рассказали правоохранители.

Инспекторы выяснили, что в квартире находятся шесть детей в возрасте от 1 до 13 лет. Условия их обитания ошеломили их – антисанитария, отсутствие нормальной пищи. К тому же они были шокированы состоянием самих детей.

Патрульные вызвали скорую.

«Всех шестерых забрали в больницу, где их осмотрят и окажут помощь. Относительно вопроса привлечения к ответственности родителей и дальнейшей судьбы детей будут решать ответственные за это службы», - отметили в полиции.

В свою очередь, украинцы, комментируя рассказ патрульных, удивляются, что на детей раньше не обратили внимание и называют ситуацию халатностью.

"Вы постите свою халатность. Так, если бы участковый добросовестно отрабатывал свой район от А до Я то этих мр@зей можно было бы остановить уже на первом ребенке, на крайнем варианте на втором. А так плодятся ради выплат", "Сильные мира сего, спасите детей, умоляю! Дайте им шанс на лучшую жизнь. Дети рождаются не для страданий", "Представьте, что пришлось пережить ребенку, которому 13. 13 лет такая картинка и такой матрас на полу. Жесть", - комментируют увиденное украинцы.

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