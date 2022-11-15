Мэр Кривого Рога Александр сообщил, что сейчас с шахтерами, которые застряли в шахтах, после ракетной атаки россиян.

Как пишет Politeka.net, россия 15 ноября снова запустила по Украине 90 ракет, целясь по энергообъектам. Стало известно, что 70 из них удалось сбить, но некоторые достигли все же своих целей.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко после этого рассказал, что ракеты попали по энергообъектам Кривого Рога.

"Россияне попали ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Из-за массированного вражеского удара ситуация в энергосистеме сложная", - написал Резниченко.

После этого мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что из-за отсутствия электричества шахтеры остались под землей.

"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек. Реально нужно несколько часов. Применяются контргрузы и ручные лебедки", - заявил Вилкул.

Напомним, что осталось от аэропорта в Кривом Роге после атаки

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