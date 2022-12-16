В Кривом Роге двое погибших после ракетного удара по жилому дому. Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.
Еще пять человек ранены, среди них двое детей. Разрушен целый подъезд.
Всех раненных госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что утром пятницы, 16 декабря, враг очередной раз атакует критическую инфраструктуру нашей страны.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Россияне за это заплатят": Тарабарова прошлась по улицам, показав разрушенные здания и сожженные многоэтажки
У ВСУ новые успехи, появились подробности: "Продвинулись в районе..."
Российский самолет загорелся прямо в воздухе: очевидцы сняли кадры
У Яуковича конфисковали все имущество: где и с кем сейчас живет беглый президент
В частности, российские ракеты замечены над Житомирщиной, на Киевщине сработала ПВО, также сообщают об ударах по Харьковщине.
Во всех районах Киева перебои с водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко. Кроме того Кличко подтвердил полную остановку столичной подземки. При этом станции доступны как бомбоубежища.
Метро и весь электротранспорт в Днепре остановились.
В Кременчуге нет ни света, ни тепла. Мэр города Малецкий призвал всех закрыть окна, чтобы не охлаждать квартиры.
По Запорожью нанесли 12 ракетных ударов, сообщили в горсовете.
Ряд участков железной дороги обесточены из-за российских ударов по объектам энергетики, сообщает "Укрзализныця".
На маршруты вывели резервные тепловозы. Речь о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
В Кривом Роге попадание по жилому дому, сообщили в Офисе президента. Под завалами могут быть люди.
Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.
Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.