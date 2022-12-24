Как пишет Politeka.net, в субботу, 24 декабря, произошло ДТП на проспекте Героев. Авария произошла ранним утром, сообщает тг-канал "Днепр Оперативный".
"Ужасная трагедия произошла сегодня утром на проспекте Героев. Там водитель автомобиля Hyundai не увидел пожилого мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте и совершил на него наезд", - написано было в публикации.
Также отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. Но врачи не смогли спасти пожилого мужчину и он умер от полученных травм.
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