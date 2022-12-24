Как пишет Politeka.net, в этом году на праздники в Кривом Роге комендантский час не будут уменьшать. Об этом сообщил Александр Вилкул в своем тг-канале.

"И еще по поводу праздников. Комендантский час отменяться не будет. И будет действовать как обычно с 23.00 до 5 утра", - отметил руководитель городской военной администрации.

Также Вилкул отметил, что несмотря на желание горожан запускать салюты, они запрещены. Ведь в это тяжелое время не до пиротехники. Отмечается, что правоохранители будут жестко контролировать этот запрет. Но после победы Украины Вилкул пообещал такой салют, который город еще не видел.

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