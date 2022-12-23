Полиция обратилась за помощью в розыске 80-летнего мужчины на Днепропетровщине.

Как пишет Politeka.net, полиция Днепропетровщины обратилась за помощью к украинцам в розыске 80-летнего мужчины из Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

"16 декабря мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет в легкую куртку черного цвета и галоши.

Особые приметы: передвигается с помощью палки.

Если Вам известна любая информация о местонахождении Александра Моторного, просим сообщить в отделение полиции № 3 или по телефонам 102, (098) 650 02 01", - сообщили в полиции.

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