Как пишет Politeka.net, полиция Днепропетровщины обратилась за помощью к украинцам в розыске 80-летнего мужчины из Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
"16 декабря мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет в легкую куртку черного цвета и галоши.
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Особые приметы: передвигается с помощью палки.
Если Вам известна любая информация о местонахождении Александра Моторного, просим сообщить в отделение полиции № 3 или по телефонам 102, (098) 650 02 01", - сообщили в полиции.
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