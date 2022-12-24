В Криворожском районе Днепропетровской области решение о запрете на продажу алкоголя отменено.
Продажа алкоголя возобновлена в Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Новотрудовской и Широковской громадах. Действовал запрет с шестого октября 2022 года, передает Днепровская панорама.
Совместным решением от 23 декабря 2022 года Днепропетровской областной военной администрации и Оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ отменен запрет на продажу алкогольных напитков.
Решение от 06 октября 2022 г. «О запрете торговли алкогольными напитками и веществами…» определено утратившим силу.
Напоминаем, что продажа алкогольных напитков в общине разрешена до 18:00.
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Более подробная информация будет опубликована в понедельник.
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