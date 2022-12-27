Женщина, чьи роды начались прямо во время попойки с друзьями, уже имеет совершеннолетних детей.

Как рассказывает Politeka.net со ссылкой на ювенальную превенцию Кривого Рога, мать ребенка, будучи беременной, не оставляла своего увлечения алкоголем. Роды начались прямо во время очередного «застолья».

Вызывать «скорую» не стали, поэтому роды принимал собутыльник. За медицинской помощью они обратились только после рождения малыша.

«Приехав по адресу, врачи обнаружили, что ребенок имеет сильное переохлаждение и родился раньше срока. Роженицу вместе с новорожденным сразу же доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь», - рассказали ювенальные инспекторы.

Оказалось, что у женщины уже есть совершеннолетние дети, и она решила, что очередной малыш ей не нужен.

На данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, а его судьбой занимается служба по делам детей.

«Какая же гадина! Люди теряют детей, страдают всю жизнь! А эта мерзость...бедная деточка!!! Пусть будет здоровой и найдет счастливую семью!», «Ужас! Мамочки нормальные не могут иметь ребенка, а такие как она, падлюка, пьют, наркоманы рожают и еще оставляют кроху. Нет им прощения», «Ее надо судить, змею, за издевательство над малышом», - возмущаются украинцы.

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