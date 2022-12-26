У Дніпрі сварка похилого віку закінчилася трагедією, через що довелося викликати поліцію.

Як пише Politeka.net, 26 грудня, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталося вбивство. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" у своєму ТГ-каналі.

Попередньо відомо, що злочин стався у приватному секторі. Там під час конфлікту чоловік ударив ножем свою дружину. Внаслідок отриманих ран жінка померла на місці. Туди вже вирушила група правоохоронців, які з'ясовують усі подробиці події.

Раніше ми повідомляли , що на Дніпропетровщині був спійманий засуджений, який був випущений із в'язниці Херсона. Як виявилося, його випустили окупанти, незважаючи на те, що він скоїв умисне вбивство.

Нагадаємо, зросла кількість жертв удару по будинку у Кривому Розі .

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