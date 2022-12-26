Внаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу на Дніпропетровщині зруйновано триповерховий житловий будинок, в якому мешкали понад 100 осіб.

Нагадаємо, черговий удар окупанти нанесли 16 грудня.

В результаті спочатку повідомлялось, що загинули троє людей, 13 людей поранено, зокрема четверо дітей трьох та семи років.

Загиблі були членами однієї родини – шахтар, його дружина та маленький син.

Старший син подружжя в той час знаходився у бабусі – це його і врятувало.

Згодом стало відомо про чотирьох загиблих.

І от кількість жертв знову зросла.

«На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня. Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні…», - розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі попрощалися з родиною, яку окупанти вбили 16 грудня.

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