Боевой медик Игорь Дубовик из Днепропетровской области отдала жизнь за Украину под Бахмутом.

Как пишет Politeka.net, Иггорь Дубовик был призван на службу шестого сентября. После этого герой прошел подготовку в учебном центре и после обретения военно-учетной специальности был отправлен на службу боевым медиком взвода противотанковых управляемых ракет стрелкового батальона ВСУ. Его взвод находился на самом опасном направлении под Бахмутом, где Дубовик получил ранение после минометного обстрела, несовместимое с жизнью. Об этом сообщают в горсовете Желтых Вод.

"У Игоря Владимировича осталась мать – Анна Максимовна и сестра Оксана. Прощание с Игорем Дубовиком состоится 27 декабря в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг. Искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вечная память герою-защитнику", - отметили в горсовете.

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