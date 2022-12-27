До Нового года остались считанные дни и синоптик дал прогноз, какую погоду ждать на праздник в Днепре.

Как пишет Politeka.net, ночь с 31 декабря на первое января не будет снежной. Погода в Украине ожидается аномально теплой. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчича, передает "Наше місто".

"Арктический "удар" в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу. Поэтому до конца декабря и в начале января в стране будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и туманов", - отметил прогнозист.

На сайте прогноза погоды при этом отмечается, что первого января возможен мокрый снег, но температура составит до 7 градусов тепла по Цельсию.

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