24-летнюю горе-мать из Кривого Рога подозревают в халатности. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По данным следствия, мать долго не обеспечивала полноценного кормления и лечения младенца, в результате чего годовалая девочка умерла. Кроме того, по заключению эксперта, алкогольное отравление сускорило наступление смерти ребенка.

Женщине инкриминируют злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст. 166 УК Украины). Ей грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время рассматривается гражданский иск о лишении подозреваемой родительских прав в отношении ее старшей дочери.

Ранее сообщалось о еще одном вопиющем случае в Кривом Роге: женщина во время попойки родила младенца. Роды у нее принял "друг по рюмке".

"Приехав по адресу, врачи обнаружили, что у ребенка сильное переохлаждение и родился раньше срока. Роженицу вместе с новорожденным сразу же доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь", - сообщила Ювенальная превенция.

В больнице женщина рассказала, что у нее уже есть взрослые дети, поэтому она отказалась от ребенка. Жизни младенца пока ничего не угрожает.

Напомним, трагедией закончился конфликт пожилой пары в Днепре.

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