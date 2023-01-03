Женщина на Citroen дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на людей на улицах, таранила служебные автомобили правоохранителей, а в салоне ее авто находился напуганный ребенок.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Полицейские заблокировали авто неподалеку от местной церкви. Не реагируя на требования патрульных, водитель, повредив два служебных автомобиля, продолжила движение и заехала на территорию церкви.
Да и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на то, что на территории было много людей", – рассказал Белошицкий.
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