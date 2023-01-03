В Днепре патрульные полицейские со стрельбой задержали водителя, которая в неадекватном состоянии кружила по городу, нарушая ПДД.

Женщина на Citroen дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на людей на улицах, таранила служебные автомобили правоохранителей, а в салоне ее авто находился напуганный ребенок.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Полицейские заблокировали авто неподалеку от местной церкви. Не реагируя на требования патрульных, водитель, повредив два служебных автомобиля, продолжила движение и заехала на территорию церкви.

Да и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на то, что на территории было много людей", – рассказал Белошицкий.

Патрульные применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства..

Нарушительницу задержали и доставили для дальнейших действий в райотдел. У нее были признаки опьянения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

Напомним, мэр Днепра предложил начать "декоммунизацию еды": "Давайте отказываться от советских привычек".

А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.

Также Politeka писала, что в Днепре вернут уличное освещение: названы часы работы фонарей.