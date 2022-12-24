Как пишет Politeka.net, Днепре перешел на плановые отключения света. Поэтому в городе решено вернуть уличное освещение на 30%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
"Днепр снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электроэнергии. Следовательно, для безопасности и удобства горожан на улицах города будет частично работать наружное освещение. Общее количество светильников в работе не превышает 30%. Плановый режим работы уличного освещения – до 21:00, мостов – до 00:00", - отмечено в сообщении.
Также отмечено, что благодаря включению света будет уменьшено количество разбойных нападений, ДТП, а также повреждения имущества и т. д.
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