Глава Новомосковска Сергей Резник рассказал об еще одной утрате города.

За Украину погиб главный сержант взвода механизированного взвода старший сержант Константин Фадеев. Об этом сообщил глава Новомосковска Сергей Резник.

"До последнего верный присяге и народу Украины, героически защищал нашу землю от русских палачей. Константин погиб в бою, отдав жизнь за всех нас. Боль, слезы и отчаяние чувствуют народ Украины, когда гибнут наши защитники. Мы никогда не изменим их памяти, будем вечно помнить их подвиги. Искренне сочувствую семье и близким погибшего", - сообщил глава Новомосковска.

Украинцы присоединились к скорби в комментариях под публикацией:

"Царство небесное Герою! Вечный покой! Светлая память! Низкий поклон!",

"Царство небесное Герою. Вечная память. Соболезнование родным! Уходят цвет нации, оставляют нас молодые, красивые, цветущие",

"Царство Небесное отважному воину! Искренние соболезнования родным и близким погибшего!",

"Царство небесное, Вечная память Герою! Низкий поклон!!! Соболезнования родным и близким...",

"Вечная Слава и Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным",

"Царство небесное, Вечная память Герою! Низкий поклон!!! Соболезнования родным и близким...".

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