Этой ночью агрессор продолжил издеваться над Никопольщиной Днепропетровской области.

Враг обстрелял район четырежды, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Из тяжелой артиллерии россияне избивали по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам.

В результате атак повреждено коммунальное предприятие.

«Одна хозяйственная постройка уничтожена, 6 – изуродованы. Побиты и 5 частных домов. А еще – солнечные панели», – сообщили в Днепропетровской ОГА.

К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, под утро над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты.

Добавим, что враг всю ночь также бил по Херсонщине. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате «прилета» по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.

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