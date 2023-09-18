Враг обстрелял район четырежды, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Из тяжелой артиллерии россияне избивали по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам.
В результате атак повреждено коммунальное предприятие.
«Одна хозяйственная постройка уничтожена, 6 – изуродованы. Побиты и 5 частных домов. А еще – солнечные панели», – сообщили в Днепропетровской ОГА.
К счастью, люди не пострадали.
Кроме того, под утро над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты.
Добавим, что враг всю ночь также бил по Херсонщине. Есть погибшие и пострадавшие.
В результате «прилета» по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.
В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.
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