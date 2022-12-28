Мер Каменського Андрій Білоусов розповів про ще одну втрату.

Як пише Politeka.net , на фронті загинув молодший сержант Віктор Пронін, уродженець Кам'янського. Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов у своєму ТГ-каналі.

"Від імені всього суспільства, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - зазначив міський голова.

Зазначається, що у героя залишилися дві доньки та дружина. Герой із 22 березня вирушив на фронт та загинув 23 грудня на донецькому напрямку.

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