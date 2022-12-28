Як пише Politeka.net , на фронті загинув молодший сержант Віктор Пронін, уродженець Кам'янського. Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов у своєму ТГ-каналі.
"Від імені всього суспільства, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - зазначив міський голова.
Зазначається, що у героя залишилися дві доньки та дружина. Герой із 22 березня вирушив на фронт та загинув 23 грудня на донецькому напрямку.
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