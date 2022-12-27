Як пише Politeka.net , Ігоря Дубовика було призвано на службу шостого вересня. Після цього герой пройшов підготовку в навчальному центрі і після набуття військово-облікової спеціальності був відправлений на службу бойовим медиком взводу протитанкових керованих ракет стрілецького батальйону ЗСУ. Його взвод знаходився на найнебезпечнішому напрямку під Бахмутом, де Дубовик отримав поранення після мінометного обстрілу, несумісне з життям. Про це повідомляють у міськраді Жовтих Вод.
"В Ігоря Володимировича залишилася мати – Ганна Максимівна та сестра Оксана. Прощання з Ігорем Дубовиком відбудеться 27 грудня о 10:00 біля пам'ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654рр.
Вічна пам'ять герою-захиснику", - зазначили у міськраді.
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