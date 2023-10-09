В Кривом Роге состоялось судебное рассмотрение дела в отношении мужчины, отказавшегося от обязанности защищать Украину, утверждая, что уже в 1994 году во время учебы в Томском университете российской федерации принял присягу на "верность России".

Приговор был вынесен Ингулецким районным судом Кривого Рога, Днепропетровская область.

По материалам дела, гражданин Украины, работающий как геолог в Кривом Роге, был предназначен для военной службы и получил повестку. Однако 7 июля 2023 г. он отказался служить.

Мужчина объяснил свои действия тем, что в 1994 году, учась в россии, он принял присягу на "верность" стране-агрессору, и поэтому не может отказаться от этой присяги и снова приносить присягу перед Украиной.

Подозреваемый заключил соглашение со следствием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но этот срок был заменен на один год испытательного периода.

Недавно в Прикарпатье мужчина также отказался от мобилизации. На этот раз по болезни.

Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что с детства страдает энурезом (неспособность контролировать мочеиспускание), и поэтому считал, что не может быть мобилизованным для военной службы. У него не было медицинского подтверждения диагноза. Он не явился в военкомат из-за страха, что его отправят на передовую, где он не сможет контролировать свое заболевание.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к выполнению 240 часов общественных работ.

Источник: ТСН.

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