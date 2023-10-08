Так, инфекцию обнаружили в одном из заведений питания в Днепре.
Об этом рассказали на брифинге в ОВА.
Люди отравились в кафе, Госпродслужба изъяла оттуда продукты без маркировки, а именно курятину и яйца.
В результате эпидрасследования был обнаружен ряд недостатков.
В частности, плохое состояние помещений, продукты неизвестного происхождения, нарушение дезинфекции.
В кафе также не контролировали хранение и качество продовольствия и не боролись с вредителями.
Сообщается, что заведению питания дали десять рабочих дней для того, чтобы устранить нарушения.
Кроме того, был составлен административный протокол.
Специалисты предупреждают, чтобы предотвратить кишечные инфекции, следует соблюдать правила гигиены, а также не покупать продукты в местах стихийной торговли.
Среди признаков отравления – расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры, головные боли, слабость и обезвоживание.
Если у вас есть такие симптомы – стоит обратиться к врачу.
К слову, в Украине, вероятно, и на Днепропетровщине, в магазинах появились творожные соусы с токсичной бациллой.
Соусы изготовлены компанией Lekkerkerker Food, расположенной в Нидерландах. В пищевых добавках обнаружили Bacillus cereus, которая очень токсична и опасна для здоровья.
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