В Днепропетровской области фиксируют вспышку опасной инфекции, местные предупредили об опасности.

Так, инфекцию обнаружили в одном из заведений питания в Днепре.

Об этом рассказали на брифинге в ОВА.

Люди отравились в кафе, Госпродслужба изъяла оттуда продукты без маркировки, а именно курятину и яйца.

В результате эпидрасследования был обнаружен ряд недостатков.

В частности, плохое состояние помещений, продукты неизвестного происхождения, нарушение дезинфекции.

В кафе также не контролировали хранение и качество продовольствия и не боролись с вредителями.

Сообщается, что заведению питания дали десять рабочих дней для того, чтобы устранить нарушения.

Кроме того, был составлен административный протокол.

Специалисты предупреждают, чтобы предотвратить кишечные инфекции, следует соблюдать правила гигиены, а также не покупать продукты в местах стихийной торговли.

Среди признаков отравления – расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры, головные боли, слабость и обезвоживание.

Если у вас есть такие симптомы – стоит обратиться к врачу.

К слову, в Украине, вероятно, и на Днепропетровщине, в магазинах появились творожные соусы с токсичной бациллой.

Соусы изготовлены компанией Lekkerkerker Food, расположенной в Нидерландах. В пищевых добавках обнаружили Bacillus cereus, которая очень токсична и опасна для здоровья.

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