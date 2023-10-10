На Днепропетровщине найдено тело 25-летнего парня, пропавшего несколько месяцев назад.

В городе Марганец, что в Днепропетровской области, правоохранители обнаружили забетонированного 25-летнего мужчину, пропавшего еще в июне этого года. Как сообщила пресс-служба полиции региона, пропавшего мужчину предварительно убили.

Преступление было обнаружено в ходе расследования дела наркоторговцев, которое полиция раскрыла. Оказалось, что подозреваемые в убийстве пропавшего несколько месяцев назад мужчины также занимались производством и сбытом наркотиков.

Мужчина был найден мертвым 3 октября, после чего была проведена специальная судебно-медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия. В результате экспертиз удалось установить, что житель Марганца в Днепропетровской области был убит своими сообщниками по наркобизнесу.

Двое местных жителей в возрасте 35 и 32 лет сначала жестоко избили мужчину молотком и другими предметами, а затем зарыли его тело в гараже и залили бетоном. Причиной этого жестокого убийства стала задолженность потерпевшего перед преступниками, и они решили отомстить ему за это.

9 октября двум подозреваемым было предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц". За этим преступлением им грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

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